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Kaynak: Haber Merkezi

Batman merkeze bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Yaralılar ekipler tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan Vali Ekrem Canalp, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Canalp daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Özel bir spor salonunda maalesef yangın çıktı. 11 vatandaşımız yangından etkilendi. 11 vatandaşımızdan 9'unun sağlık durumu 1 tanesinin durumu ağır olmak üzere stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebepleriyle ilgili gerekli araştırmalar yapılıyor" dedi.