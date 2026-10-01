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Kaynak: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı’nda meydana geldi. M.S. (27) yönetimindeki 72 ABY 899 plakalı otomobil, yaya geçidinde B.Y. (32) ile A.Y.’ye (60) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü M.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın ardından bölgede toplanan bir grup mahalleli, aynı güzergahta sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi. Yolu bir süre trafiğe kapatan mahalleli, bölgede kazaların önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.