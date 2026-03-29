Edinilen bilgilere göre, kaza Gercüş ilçesi Koçak köyü mevkiinde meydana geldi. 60 AS 736 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.