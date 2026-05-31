Batman'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, öğleden sonra Batman-Kozluk kara yolunda Bıçakçı köyü yakınlarında yaşandı. T.S. idaresindeki 34 CFK 229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeritte bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan M.S.S. (65), H.S. (68), H.S. (41), A.S. (24), Y.A.S. (2) ve İ.S. (4) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.