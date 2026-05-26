Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube ekiplerinin kent genelinde suç örgütlerinin faaliyetlerini ortaya çıkarmaya ve kamu düzenini sağlamaya yönelik koordineli çalışma yürüttüğü bildirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, geçen yıldan bu yana kentte 7 ayrı silahlı eyleme karıştığı belirlenen bir organize suç yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirildi.

Silahlardan birinin örgüt mensuplarınca 6 farklı olayda kullanıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece 7 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.