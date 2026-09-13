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Kaynak: İHA

Olay, Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 yaşındaki Mehir Dilek henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin ikinci katındaki balkondan dengesini kaybederek sert zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Mehir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.