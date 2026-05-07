Edinilen bilgilere göre kaza, Başova köyü durağı mevkiinde meydana geldi. Felemez E. yönetimindeki otomobil ile yabancı uyruklu sürücünün kontrolündeki araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yol kenarındaki durağın içine girerken, diğeri ise yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılardan İskender K. ve Marin Z., ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişinin de aralarında bulunduğu diğer 7 yaralı ise ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.