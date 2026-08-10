Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Batman'da iki minibüsün karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Kaza, Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 9 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.