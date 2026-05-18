Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı operasyon neticesinde adli makamlarca aranan bir firari kıskıvrak yakalandı.

14 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI

Yakalanan şahıs hakkında yapılan incelemede, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı ve hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Uzun süredir firari durumda olan ve jandarmanın takibi sonucu adresi belirlenen Y.İ., düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Y.İ., jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca hakkındaki kesinleşmiş ceza yüzüne okunan şahıs, tutuklanarak cezası infaz edilmek üzere cezaevine teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması ile suçluların adalete teslim edilmesine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.