Batman’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da bariyerleri aşarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Baran D., Serhat A. ve Ahmet K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından morga götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.