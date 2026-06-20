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Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’ndeki iki katlı yapının zemin katında, nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın esnasında evde bulunan 2 kişi yoğun dumana maruz kaldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, olayın çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.