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Kaynak: AA / DHA / İHA

Batman'da çıkan tartışma kısa sürede kanlı bitti. İpragaz Mahallesi'nde 20 yaşındaki A.İ., tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle ayağından vurularak yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, polis ekipleri harekete geçti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, İpragaz Mahallesi'nde A.İ. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle kavga yaşanırken, şüpheli yanında bulunan av tüfeğini kullanarak 20 yaşındaki genci ayağından vurdu.

SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından bölgeden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.