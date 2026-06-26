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Kaynak: İHA

Batman’ın Kozluk ilçesinde kontrolden çıkan buğday yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, tonlarca buğday yola saçıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen buğday yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yola devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonun kasasında bulunan buğdaylar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.