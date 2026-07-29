Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Dehşete düşüren hadise, merkez Beşevler Mahallesi sınırlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, havanın kararmasıyla birlikte mahallesinde bisiklet süren Y.B. (13), henüz tespiti yapılamayan şahıs veya şahıslarca durduruldu. Çocuğun elindeki bisikleti zorla almaya çalışan saldırganlar, olumsuz yanıt alınca çıkan arbedede küçük çocuğu bacağından bıçakladı. Şüpheliler hızla izlerini kaybettirirken, çevrendekilerin haber vermesiyle adrese derhal emniyet ve tıbbi müdahale ekipleri yönlendirildi. Sağlık personellerinin ilk tedavisini adreste tamamladığı mağdur Y.B., ambulans vasıtasıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek müşahede altına alındı.

Hastanenin hemen girişinde İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan amca İdris B., yaşananlara isyan ederek, "Yeğenim akşam saatlerinde evden çıkıp evlerinin önünde bisikletle gezerken birileri önüne çıkarak bisikletini istiyor. Vermeyince de ayağından bıçaklıyorlar. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım'' dedi.

Emniyet güçleri, kaçan faillerin kimliklerini belirleyip yakalamak amacıyla geniş çaplı tahkikat yürütüyor.