Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp damar cerrahisi alanında önemli bir tıbbi başarıya imza attı. Kentte ilk kez gerçekleştirilen biyolojik aort kapak replasmanı operasyonu ile 71 yaşındaki Besna Gökhan, sağlığına yeniden kavuştu. Uzman ekiplerce gerçekleştirilen bu başarılı müdahale, bölgedeki ileri yaş hastalar için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanın yaşı göz önünde bulundurularak metalik kapak yerine biyolojik kapak kullanılmasına karar verildi. Bu yöntemin en büyük avantajı, hastanın ömür boyu ağır kan sulandırıcı ilaçlar kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırması oldu.

Operasyonu yöneten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet İbrahim Balkaya, sürecin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hastamızın ileri yaşı nedeniyle biyolojik kapak tercih ettik. Yaklaşık 4-5 saat süren başarılı bir operasyonun ardından hastamızı 4 gün boyunca yoğun bakımda titizlikle takip ettik. Şu an klinik tablosu gayet iyi; nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri tamamen ortadan kalktı. Yarın taburcu etmeyi planlıyoruz."

Ameliyat öncesi annesinin hareket edemeyecek kadar halsiz olduğunu ve ciddi nefes darlığı çektiğini belirten Şükrü Gökhan, operasyon sonrası yaşanan iyileşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gökhan, başarılı müdahaleyi gerçekleştiren doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.