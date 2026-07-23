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Kaynak: İHA

Batman şehir merkezinde beslenecek bir şeyler ararken kafasını metal bir teneke kutunun içine sokan ve ardından geri çıkaramayan kedi çaresiz kaldı. Durumu fark eden çevredeki duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hızla adrese ulaşan itfaiye personeli, minik canlıya herhangi bir zarar gelmemesi adına son derece dikkatli bir operasyon başlattı. Özel kesme aparatları vasıtasıyla metal kutuyu kontrollü bir biçimde kesen ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden güvenle çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan ve kurtarılmasının ardından çevresini kısa süre inceleyen sevimli kedi hızla gözden kayboldu. İtfaiye ekiplerinin sergilediği bu hassas ve başarılı müdahale ise mahalle sakinlerinin takdirini topladı.