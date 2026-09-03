Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 31 Ağustos’ta il girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
14 PARÇA HALİNDE 7 KİLO 400 GRAM SKUNK BULUNDU
Araçta yapılan detaylı aramada, 14 parça halinde toplam 7 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.