Batman’ın Kozluk ilçesinde bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra iple kendini asarak yaşamına son verdi.
Batman’da aile katliamı: Dört kişilik aile yok oldu
Batman’ın Kozluk ilçesinde 2,5 kilogramlık emanet altın kavgası facia getirdi. İHA'nın haberine göre: Cinnet getiren baba, eşini ve iki küçük çocuğunu katlettikten sonra yaşamına son verdi.Kaynak: DHA
Olay, öğleden sonra Tepecik Mahallesi Devlet Hastanesi Sokağı'nda meydana geldi. İhbar sonrası 5 katlı binadaki daireye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, bir kişiyi ipe asılı halde, eşi ve 2 çocuğunu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Aile bireylerinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi.
İHA'nın haberine göre: Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayın yaklaşık 2 buçuk kilogram altınla ilgili yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri belirtilen adrese sevk edildi. Olay yerindeki ilk inceleme ve bulgular doğrultusunda A.G.'nin (29), eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'nin (1) kesici alet sonucu hayatını kaybetmelerine neden olduğu, ardından kendisini asarak hayatına son verdiği değerlendirildi.
Valilik açıklamasında, A.G.'nin kayınbiraderi E.D.'nin 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurduğu belirtildi. E.D.'nin ifadesinde, kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026 tarihinde saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, daha sonra kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi olduğu aktarıldı. Olayın bu konudan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.