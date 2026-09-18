Batman’da aile katliamı: Dört kişilik aile yok oldu

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi.