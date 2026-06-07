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Kavurucu yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte baraj ve göletlerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir genç daha suyun kurbanı oldu.

25 yaşındaki Serhat Sonğur, Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisinde serinlemek amacıyla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne girdi.

ÇIRPINMAYA BAŞLADI, GÖZDEN KAYBOLDU

Suya girdikten bir süre sonra dengesini kaybeden Sonğur, gölde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koştu ancak talihsiz genç kısa sürede suda gözden kayboldu. Çevrede bulunanların yoğun çabasıyla sudan çıkarılan Serhat Sonğur için zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından kıyıda ilk müdahalesi yapılan Sonğur, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada hemen tedaviye alınan 25 yaşındaki Serhat Sonğur, doktorların gösterdiği tüm çabaya ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Serhat Sonğur'un cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından acılı yakınlarına teslim edilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.