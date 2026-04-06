Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Nisan 2026 tarihinde yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Diktepe yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada 3 kilo sentetik kannabinoit hammaddesi ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KANNABİNOİT NEDİR?

Kannabinoit, insan vücudunda özellikle beyin ve sinir sistemini etkileyen kimyasal maddelere verilen genel isimdir. Bu maddeler doğal olarak bazı bitkilerde bulunabileceği gibi laboratuvar ortamında da üretilebilir. En çok, kenevir (esrar) bitkisinde bulunan ve vücut üzerinde etkili olan bileşiklerle ilişkilidir.