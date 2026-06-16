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Kaynak: DHA

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü kırsalında 20 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatan Mehmet Şirin Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Uzun süre boyunca "faili meçhul" olarak kalan cinayetin aydınlatılması amacıyla Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yeniden başlatıldı.

Yürütülen titiz soruşturma süreci kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, 12 Haziran'da jandarma ekiplerince Batman ve Van illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen bu operasyona ilişkin bilgileri Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Gözaltına alınan 11 zanlı, jandarma komutanlığındaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere geriye kalan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.