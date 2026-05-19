Kutlama programı, Batman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Program daha sonra Atatürk Parkında devam etti.

Törene Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından spor gösterileri, halk oyunları ve müzik dinletileri sahnelendi.

Etkinliklerde gençlerin sergilediği performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı. Kutlama programında konuşan Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, ’’Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş meşalesini yaptığı 19 Mayıs 1919’un 107. yıl dönümü münasebetiyle bir arada toplanmış bulunuyoruz ve biz bu ülkenin milleti olarak, çalışanları olarak, gençleri olarak bunun gurur ve coşkusunu yaşıyoruz’’ dedi.

19 Mayıs törenlerine katılan öğrencilerden Deniz Akkun, ’’Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Burada geldik, eğlendik. Valimizin ve belediyemizin düzenlemiş olduğu programda güzelce eğlendik, arkadaşlarımızı gördük. Herkesin buradan Herkesin buradan bayramını kutluyorum’’ diye konuştu.

Eliza Akdağ isimli öğrenci ise "Bu gün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, bugün hazırlamış olduğumuz çeşitli ürünlerle kutladık burada standımızı kurduk ve 19 Mayıs Bayramını en güzel şekilde kutlamış olduk’’ şeklinde konutşu.

Program, dallarında dereceye girmiş öğrencilere ödüllerinin ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.