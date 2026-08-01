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Kaynak: İHA

Batman’da huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin 1-31 Temmuz tarihleri arasında il merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirdiği kapsamlı ve planlı operasyonlarda, adeta firarilere göz açtırılmadı.

1 YILDAN 20 YILA KADAR CEZASI BULUNANLAR YAKALANDI

Jandarmanın titiz takibi neticesinde yakalanan şahısların suç dosyaları ve kesinleşmiş hapis cezalarının detayları da ortaya çıktı. Buna göre: Çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 60 kişi, 10 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

ADLİ İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan toplam 65 hükümlü, jandarmadaki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahısların tamamı, cezalarının infazı amacıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına ve suçla mücadeleye yönelik operasyonlarına aralıksız devam edeceği bildirildi.