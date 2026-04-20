20 Nisan 2026 Pazartesi
Batman'a yağmur düşünce yol yarıldı

Batman'a yağmur düşünce yol yarıldı

Batman'da gerçekleşen sağanak yağış sonrası Güney Çevre Yolu'nda çökme meydana geldi. Oluşan hasar dron ile görüntülenirken yol da trafiğe kapatıldı.

Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen Güney Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batman Çayı'nda sağanak nedeniyle seviyesi yükselen su, çay üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarının aşınmasına neden oldu.

Bu nedenle Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.

Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Hasar gören yol dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
