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Kaynak: İHA

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağışların ardından Derince grup köy yolu ile Yücebağ grup köy yolu güzergâhlarında heyelan ve taş düşmeleri meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yollara savrulan taş ve toprak kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma kapanan yollar yeniden araç trafiğine açılırken, güzergâhlarda ulaşım güvenliği de sağlandı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin, yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı kırsal bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.