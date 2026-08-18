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Kaynak: İHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde yer alan Poyraz köyünde tarım arazilerine inen yaban domuzu sürüleri, yöre halkının geçim kaynağı olan bağ ve bahçeleri altüst etti.

Son zamanlarda popülasyonları hızla çoğalan domuzlar; gece gündüz fark etmeksizin ekili alanlara girerek özellikle fıstık ağaçları ile üzüm bağlarında ağır hasara yol açtı.

Tarım alanı zarar gören çiftçilerden Selma Şimşek, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Binbir emekle yetiştirdiğimiz bağlarımıza ve fıstık bahçelerimize domuzlar dadandı. Bütün ürünlerimize ve ağaçlarımıza zarar verdiler, emeklerimiz ziyan oldu. Yetkililerin bu duruma bir önlem almasını istiyoruz."

Yaban domuzlarının yarattığı tahribat nedeniyle zor durumda kalan Poyraz köyü sakinleri, kalan mahsullerini muhafaza edebilmek adına kendi imkânlarıyla arazilerinde nöbet tutmaya başladı.