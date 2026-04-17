Batman’da serinlemek amacıyla Batman Çayı’na giren iki çocuk akıntıya kapılarak sürüklendi. Olayda 9 yaşındaki Eyüp Yağar hayatını kaybetti, 10 yaşındaki Muhammet Atalay ise yaralı olarak kurtarıldı.

Facia, akşam saatlerinde merkeze bağlı Balpınar beldesindeki kum ocakları mevkiinde meydana geldi. Eyüp Yağar ile arkadaşı Muhammet Atalay, sıcak havadan bunalarak Batman Çayı’na girdi.

Bir süre sonra suyun debisinin yüksek olması nedeniyle iki çocuk suda çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan çocuklar kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Eyüp Yağar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Atalay ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eyüp Yağar’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.