Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Batman Çayı kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nehir kenarında park edilmiş vaziyette duran 06 CNB 760 plakalı hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanlar, kısa sürede yerini yoğun alevlere bıraktı. Yangının hızla büyümesiyle birlikte hafif ticari araç adeta bir alev topuna döndü.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek vakit kaybetmeden ihbarda bulunması üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye erleri, alev alev yanan araca köpüklü ve tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Şans eseri içinde kimsenin bulunmadığı sırada meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonrası tamamen demir yığınına dönen hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak aracın yanış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.