Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 01.00 sıralarında içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında fiber karinalı lastik bot içerisinden 1’i yaralı olmak üzere 22 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız beden otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda ayrıca 1 organizatör yakalandı. Bölgede başka göçmenin olmadığı, kurtarma operasyonunun da tamamlandığı bildirildi.