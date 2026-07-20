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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ünye'de 35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Batıpark Millet Bahçesi'nde düzenlenen Uçurtma Şenliği, yüzlerce çocuğu ve aileyi bir araya getirdi. Uçurtma Şenliği’ne katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı çocukların heyecanına ortak oldu.

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi tarafından 35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Batıpark Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Uçurtma Şenliği", yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocuklar aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken, Batıpark'ta renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Festival coşkusunun doyasıya yaşandığı etkinlikte gökyüzü, birbirinden farklı renk ve desenlerdeki uçurtmalarla adeta görsel şölene dönüştü. Çocukların heyecanına aileler de ortak olurken, Batıpark Millet Bahçesi gün boyunca festival havasına büründü.

BAŞKAN TAVLI, “UÇURTMALAR MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU”

Etkinliğe katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu belirterek, şenliğe katılan tüm çocuklara ve velilere teşekkür etti. Başkan Tavlı, “Bu etkinlik alanımızda Batıpark'ın en güzel lokasyonunda, hep birlikte uçurtmalarımızı uçuruyoruz. Hakikaten çok muhteşem bir görsel oluşturmuşlar. Çok da güzel bir hava var, atmosfer var.

Çocuklarımızla birlikte ailelerimiz de hep beraber eğleniyoruz. Burayı güle güle kullanın" dedi.