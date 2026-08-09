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Kaynak: AA / DHA / İHA

Batı Trakya'nın Meriç iline bağlı Orestiada bölgesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre yangın ihbarı yerel saatle 13.30 sıralarında alındı.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

YANGINA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ

Söndürme çalışmalarına 8 itfaiyeci, 4 araç ve 1 helikopter katıldı.

Orestiada Belediyesi de su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının büyümesinin önüne geçmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasında, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın Meriç Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

YUNANİSTAN’DA YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Öte yandan Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yangın risk haritasına göre, ülkenin 7 bölgesinde yangın risk seviyesi 4. derece, yani çok yüksek risk olarak belirlendi.

Yangın riskinin çok yüksek olduğu bölgeler arasında Attiki, Mora, Batı Yunanistan, Orta Yunanistan, Kuzey Ege, Güney Ege ve Girit yer aldı.

İlgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve belediyeler olası yangınlara karşı yüksek hazırlık seviyesine geçirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan kuru ot ve dal yakmaktan, kıvılcım çıkarabilecek makineleri kullanmaktan, açık alanda mangal yapmaktan ve yangına neden olabilecek diğer faaliyetlerden kaçınmalarını istedi.