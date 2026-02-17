İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı kentleri ile Doğu Kudüs’te en az üç evi ve çok sayıda tarım tesisini yıktı. Yerel kaynaklara göre, buldozerler eşliğinde Cenin’in batısındaki Sile el-Harisiyye beldesine baskın düzenlendi. Ağustos 2024’te düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Rafet Duvase’ye ait ev yıkıldı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin okul öğrencilerine gerçek mermilerle ateş açtığı, zırhlı araçlarla Yamun beldesine girildiği ve belde ile Sile el-Harisiyye arasındaki yolların kapatıldığı aktarıldı.

DOĞU KUDÜS’TE TARIM TESİSLERİ YIKILDI

Kudüs Valiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün doğusundaki Arab el-Cehalin beldesinde tarım tesislerinin yıkıldığını açıkladı.

Açıklamada, yıkımların Filistinlileri zorla yerinden etmeye ve tarımsal faaliyetleri kısıtlamaya yönelik olduğu, bazı mülklerin de müsadere edildiği belirtildi.

'C BÖLGESİ' GEREKÇESİ

Nablus’un Teavun el-Ulvi bölgesinde iki katlı bir evin “ruhsatsız inşa” edildiği gerekçesiyle yıkıldığı bildirildi. Yaklaşık 190 metrekarelik evin sahibi Yasir es-Sabir, yıkım tebligatının ardından üç hafta önce evi boşaltmak zorunda kaldıklarını, zararın 250 bin dinarı aştığını ve ailece kiraya çıktıklarını söyledi. Sabir, son iki yılda aynı bölgede yaklaşık 14 evin yıkıldığını ifade etti.

Beytüllahim’in Hıdır beldesinde İyad ve Ala Ömer İsa Ebu Gulyun kardeşlere ait iki katlı bina da benzer gerekçeyle yıkıldı. Selfit’in batısındaki Karava Beni Hassan beldesinde de bir evin daha yıkıldığı kaydedildi.

İsrail makamları, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yapıları sık sık “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkıyor. 1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması uyarınca Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Toprakların yaklaşık yüzde 61’ini oluşturan C bölgesinde idari ve güvenlik kontrolü İsrail’de bulunurken, Filistinlilerin inşaat ve tarım için ruhsat almasının büyük ölçüde engellendiği belirtiliyor.