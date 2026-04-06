İsrail hükümetinden Batı Şeria’ya yönelik dikkat çeken bir adım daha geldi. Enerji Bakanı Eli Cohen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da enerji santralleri kurulacağını duyurdu.

Bu adımın, bölgenin İsrail’in enerji ve altyapı sistemine dahil edilmesini amaçladığı belirtildi.

“İLK KEZ SANTRAL KURULACAK”

Cohen, paylaşımında Batı Şeria için Tevrat rivayetlerine dayanan “Yahuda ve Samara” ifadelerini kullanarak, “İsrail’in kuruluşundan bu yana ilk kez Yahuda ve Samara’da enerji santralleri kuracağız” dedi.

Bu açıklama, bölgede izlenen politikaların yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.

“EGEMENLİĞİN UYGULANMASI” VURGUSU

Enerji santrallerinin kurulmasını egemenliğin fiilen hayata geçirilmesi olarak nitelendiren Cohen, söz konusu adımın bölgedeki İsrailli yerleşimcilerin yaşam standartlarını yükselteceğini savundu.

Açıklamalar, Batı Şeria’nın ilhakına yönelik planların açık bir ifadesi olarak değerlendirildi.

ŞUBAT KARARLARI SONRASI YENİ GELİŞME

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, 8 Şubat’ta Batı Şeria’daki statükoyu yerleşimciler lehine değiştirecek bir dizi karar almıştı. Bu kararlar arasında yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önünün açılması, bazı Filistin bölgelerinde kontrolün genişletilmesi ve El Halil’de İsrail’e bağlı paralel bir belediye kurulması gibi düzenlemeler bulunuyordu.

İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria’daki varlığı uluslararası hukukta işgal olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ise savaş yoluyla elde edilen bu toprakların ilhakını geçersiz sayıyor.