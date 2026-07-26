İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren operasyonlar düzenledi. Baskınlarda kadınlar, yaşlılar ve engelli bir çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 58 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Şeria’da tansiyon yükseldi: İsrail güçleri 58 Filistinliyi gözaltına aldı - Resim : 1

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri başta Tulkerim, Nablus ve El Halil olmak üzere birçok bölgede evlere baskın gerçekleştirdi.

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NABLUS’TA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nablus kenti ve çevresindeki beldelere düzenlenen baskınlarda biri kadın olmak üzere 27 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

El Halil kent merkezi ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde yapılan operasyonlarda ise 75 yaşındaki bir kişi ile engelli bir çocuğun da bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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TULKERİM VE DİĞER BÖLGELERDE OPERASYONLAR SÜRDÜ

İsrail güçlerinin Tulkerim ve çevresindeki beldelere yönelik baskınlarında biri kadın 14 Filistinli gözaltına alındı.

Cenin bölgesinde 2 kişinin, Tubas kentinin güneydoğusundaki Tammun beldesinde ise biri kadın 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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BATI ŞERİA’DA GÖZALTILAR ARTTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırıların arttığı ifade ediliyor.

Bölgede güvenlik gerilimi devam ederken, İsrail güçlerinin operasyonlarının sürdüğü bildiriliyor.