Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği hak ihlalleri konusunda açıklamada bulundu. Dujarric, “Genel Sekreter'in, İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

İSRAİL KONTROLÜ GENİŞLETİYOR

Dujarric, Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerinin yeniden başlatılmasının Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve bölgedeki topraklar üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme riskini taşıdığı uyarısında bulundu. İsrail hükümetini bu kararı iptal etmeye çağıran Dujarric, Guterres'in sahadaki mevcut gidişatın iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığı uyarısını hatırlattı. Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in, Doğu Kudüs ve bunlarla ilişkili rejim de dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerinin de yasal geçerliliğinin olmadığı yönündeki görüşlerini aktardı.

BATI ŞERİA'NIN C BÖLGESİ'NDE ARAZİ KAYIT İŞLEMİ NEDİR?

Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde arazi kayıt işlemleri, 1995 tarihli Oslo II Anlaşması uyarınca sivil ve idari yetkiyi elinde bulunduran İsrail Sivil İdaresi tarafından yürütülen, arazi mülkiyetinin tespiti, tapu oluşturulması veya mevcut tapuların güncellenmesi süreçlerini ifade eder; bu işlemler Osmanlı, İngiliz Mandası ve Ürdün dönemlerinden kalan mevzuat ile 1967 sonrası İsrail askeri düzenlemelerine dayanır ve başvuru, belge sunumu, kadastro ölçümü, ilan–itiraz süreci ve idari onay aşamalarını içerir.