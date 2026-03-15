İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Tamun köyünde bir araca kurşun yağdırarak Filistinli anne, baba ve 5 ile 7 yaşlarındaki iki çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

Olayda iki kardeş sağ kurtuldu.

BASKIN İDDİASI

İsrail polisi, gece saatlerinde “terör şüphesi” gerekçesiyle Tamun köyüne baskın düzenlediklerini belirtti.

Açıklamada, aracın İsrail güçlerine doğru hızlı hareket ettiği iddiasıyla ateş açıldığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

OLAY YERİ VE SORUŞTURMA

Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı aracın İsrail zırhlı araçlarıyla olay yerinden götürüldüğü görüntüleri paylaşıldı. Saldırının ilgili makamlarca incelendiği kaydedildi.