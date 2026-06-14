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Kaynak: AA

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun yerel halka yönelik baskı, gözaltı ve mülksüzleştirme operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İsrail askerleri son olarak El Halil ve Nablus kentlerindeki çeşitli beldelere askeri baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan bilgilere göre; İsrail ordusu, El Halil kentindeki ana ulaşım yolları ile çok sayıda beldenin giriş ve çıkışlarını toprak yığınları ve demir bariyerler kurarak sivil trafiğine tamamen kapattı.

EV BASKINLARI VE GERÇEK MERMİLİ MÜDAHALE

El Halil'e bağlı Ez-Zahiriyye beldesine giren İsrail askerleri, önceden belirledikleri adreslere baskın yaptı. Evlerde gerçekleştirilen geniş çaplı aramaların ardından Ahmed Havarin ve İbrahim Havarin isimli iki Filistinli genç gözaltına alındı.

Baskın sırasında askerlerin çevreye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiği, gözaltına alınan kişilerin ailelerinin ise bir süre alıkonularak yerinde sorgulandığı bildirildi.

FİLİSTİNLİLERİN SU TANKERLERİNE EL KONULDU

İsrail ordusunun mülk gaspına yönelik bir diğer hamlesi ise İzna beldesinde yaşandı. Beldeye baskın düzenleyen askeri unsurlar, Filistinli ailelerin su ihtiyacını karşılayan 5 su tankerine zorla el koydu. El konulan tankerlerin, bölgede bulunan ve uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşim birimlerine nakledildiği aktarıldı.

NABLUS'TA PAZAR VE LOKANTALAR HEDEF ALINDI

Baskınların bir diğer adresi olan Nablus kentinde ise İsrail güçleri, halkın yoğun olarak bulunduğu merkezi sebze pazarına girdi. Pazardaki baskında şans eseri yaralanma ya da gözaltı işlemi gerçekleşmedi. Ancak kente bağlı Surra beldesinde bir lokantayı hedef alan İsrail askerleri, burada çalışan bir Filistinli işçiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile toprak gasbeden yerleşimcilerin saldırılarında çok ciddi bir artış yaşanıyor. Bölgede neredeyse her gün düzenlenen baskınlar; can kayıpları, yaralanmalar, kitlesel gözaltılar ve tarım arazileri ile sivil mülklerin tahrip edilmesiyle sonuçlanıyor.