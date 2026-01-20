İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus’un doğusundaki Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, baskın sırasında İsrail güçleri gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Açılan ateş sonucu 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Filistin’in Sesi Radyosu, İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın merkezindeki El-Bire kentinde çıkan olaylar sırasında Filistinli gençlere de gerçek mermiyle ateş açtığını bildirdi. Bu olaylarda yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.