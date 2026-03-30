Yerel kaynaklara göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde saldırılar düzenledi. Olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve sivillerin hedef alındığı bildirildi.

MÜLTECİ KAMPINDA SALDIRI

El Halil’in kuzeyinde bulunan El Arub Mülteci Kampı’nın Rahve bölgesinde gerçekleşen saldırılarda, çok sayıda araç kundaklandı. Bölge sakinlerinin de saldırıya uğradığı aktarıldı.

Beytüllahim’e bağlı Nehalin beldesinde de benzer olaylar yaşandı. Araçların ateşe verildiği saldırılarda, duvarlara ırkçı sloganlar yazıldığı ifade edildi.

Bölgedeki gerilimin son olaylarla birlikte daha da arttığı değerlendiriliyor.