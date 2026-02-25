Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin’in Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus’a büyük bir sipariş vermeye hazırlandığını açıkladı. Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Merz, Çin yönetiminin toplamda 120 adede kadar uçak için hazırlık yaptığını söyledi.

Merz, siparişin kesinleşme tarihi ya da maliyetine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, söz konusu iş birliğinin Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli bir sinerji oluşturacağını ifade etti. Airbus anlaşmasının, üst düzey diplomatik temasların somut sonuç üretebildiğini gösterdiğini belirten Merz, diğer Alman şirketleri için de yeni sözleşmelerin gündemde olduğunu dile getirdi.

Pekin’de çok sayıda anlaşma imzalandı

Başbakanlık düzeyindeki ilk resmi Çin ziyaretinde Merz, Başbakan Li Çiang ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ekonomi ve tarım alanlarını kapsayan beş ayrı hükümetlerarası anlaşmaya imza atıldığı bildirildi.

Çin, Airbus için stratejik öneme sahip pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Tianjin kentinde bulunan montaj hattında özellikle A320 tipi uçakların üretiminin yerelleştirildiği biliniyor. Pekin yönetimi ise geleneksel olarak Airbus ile ABD’li Boeing arasında denge gözeterek toplu alımlar yapıyor ve bu uçakları devlet hava yolu şirketlerine dağıtıyor.

Ziyaretlerin zamanlaması dikkat çekti

Analistler, Merz’in duyurusunun ABD Başkanı Donald Trump’ın beklenen Çin ziyareti öncesine denk gelmesine dikkat çekiyor. ABD’li üretici Boeing’in Washington’un ticari diplomasi hamlelerinden fayda sağlaması beklenirken, Airbus anlaşmasının Avrupa’nın Çin pazarındaki konumunu güçlendirme girişimi olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Öte yandan son dönemde birçok Batılı liderin Pekin’e resmi ziyaret gerçekleştirdiği görülüyor. İspanya Kralı 6. Felipe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da son aylarda Çin’e giden isimler arasında yer aldı.