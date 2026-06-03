Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje

Bu da ekonomik yönden insanları etkilemektedir. Bizim amacımız TÜBİTAK ve üniversitemiz destekleriyle bu çatışmayı incelemek. Biz burada insanlarla ayıların çatışmalarını izleyip ayıların hangi zamanlarda neden indiğini araştırmak ve bu sayede ayı popülasyonuna ve insanların da ekonomik sıkıntılarına karşı önlemler almak istiyoruz. Projemiz kapsamında Zonguldak’tan başlamak suretiyle devam edeceğiz” dedi.