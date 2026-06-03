Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje

Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje

Üniversite öğrencisi Şeyma Nur Karabekir, çocukluk anılarından yola çıkarak Batı Karadeniz'de TÜBİTAK destekli proje başlattı. Çalışmayla bozayıların yerleşim yerlerine inme nedenleri araştırılacak.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 1

Üniversite öğrencisi Şeyma Nur Karabekir, Zonguldak, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da ayıların doğal yaşamının gözlem altına alınmasını kapsayan TÜBİTAK destekli ‘İnsan- Bozayı Çatışması’ projesi için saha çalışmalarına başladı. Karabekir, 3 sınıf arkadaşıyla birlikte proje kapsamında bozayıların köye inme nedenleri ve köylülerin ayılara zarar vermeden korunması yöntemlerini araştıracak.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 2

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şeyma Nur Karabekir, çocukluk döneminde Kastamonu'nun Ortaköy ilçesindeki köylerine inen ayılardan etkilenerek bilimsel proje geliştirdi.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 3

Batı Karadeniz’de çalışmalara başlayan Karabekir, Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nursel Baydemir danışmanlığında, 3 sınıf arkadaşı ile birlikte ilk durak olarak Zonguldak’a geldi.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 4

Köylerde ve ayıların bulunduğu ormanlarda araştırmalara başlayan Karabekir, fotokopan ve ayı izlerini inceledi. Ayrıca köylülerle görüşerek ayıların hangi mevsimlerde ne sıklıkla görüldüğü konusunda bilgiler edinmeye başladı.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 5

Ayıların çeşitli nedenlerle yerleşim yerlerine indiklerini belirten Prof. Dr. Nursel Baydemir, bozayıların yayılış gösterdiği alanlarda insanlarla farklı çatışmalar yaşadığını söyledi. Bozayıların yaşam alanlarının tahribi ve farklı nedenlerle yerleşim alanlarına indiklerini gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Baydemir, “Bu şekilde olunca tarlalara ve arı kovanlarına zarar vermektedirler.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 6

Bu da ekonomik yönden insanları etkilemektedir. Bizim amacımız TÜBİTAK ve üniversitemiz destekleriyle bu çatışmayı incelemek. Biz burada insanlarla ayıların çatışmalarını izleyip ayıların hangi zamanlarda neden indiğini araştırmak ve bu sayede ayı popülasyonuna ve insanların da ekonomik sıkıntılarına karşı önlemler almak istiyoruz. Projemiz kapsamında Zonguldak’tan başlamak suretiyle devam edeceğiz” dedi.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 7

Çocukken köyünde ayıların yaşam alanlarını terk ederek neden köylerine geldiğini merak ettiğini ifade eden Şeyma Nur Karabekir, üniversitede bunu projeye dönüştürerek araştırmaya başladığını söyledi. Batı Karadeniz bölgesinde bu durumun sık yaşandığı için çalışmalarını bu bölgede yaptıklarını aktaran Karabekir, “Saha çalışmaları ve arazi çalışmalarımız olacak.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 8

Fotokapanlar kurarak ayıların köye nereden iniyorlar, neden iniyorlar bunları araştıracağız. Dışkı örnekleriyle ne yediklerine bakacağız. Köylülerin de ekonomik açıdan bunlara nasıl önlemler alacağını araştıracağız. Karabük, Bartın,Kastamonu ve Sinop’ta da çalışmalar yapacağız. Köylülerin de fikirlerini alarak bu durum hakkında kendilerini bilinçlendireceğiz. Böylelikle hem hayvanı hem köy halkını korumuş olacağız” dedi.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 9

Proje kapsamasında Zonguldak’ın yanı sıra Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde saha taraması yapacak ekip, ayıların doğal yaşamlarını gözlem altına alıp rapor hazırlayacağını söyleyen Karabekir, raporun TÜBİTAK tarafından yayınlanarak ayı- insan çatışmasının çözümüne katkıda bulunmasını hedefliyor.

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Batı Karadeniz’de ayı alarmı: TÜBİTAK destekli proje - Resim: 10
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Kaynak: DHA
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