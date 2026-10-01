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Kaynak: İHA

Deniz ulaşımını yakından ilgilendiren hava durumu nedeniyle Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yayımlandı. Meteorolojik değerlendirmelerde, 2 Ekim 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşması öngörülen rüzgarların fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımında çeşitli aksamalara yol açabileceği bildirildi.

FIRTINANIN CUMARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ YİTİRMESİ BEKLENİYOR

Batı Karadeniz’de cuma günü başlayacağı tahmin edilen fırtınanın, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtınanın etkili olacağı zaman diliminde deniz ulaşımında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve denizcilerin gerekli önlemleri alması ve dikkatli davranması gerektiğini belirtti.