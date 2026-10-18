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Kaynak: AA

Yerel Darfur24 gazetesinin haberine göre, El Cuneyna Hastanesi Tıbbi Direktörü eş-Şafii Salih, Batı Darfur’da sıtma vakalarındaki artışa ilişkin açıklama yaptı. Salih, son üç haftada 39’u çocuk olmak üzere 55’ten fazla kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Hastaneye her gün 500’den fazla kişinin başvurduğunu aktaran Salih, bölgede yaşanan sıtma dalgasını şimdiye kadar görülen en şiddetli salgın olarak nitelendirdi. Artan hasta sayısı nedeniyle yeni servislerin açıldığını belirten Salih, sağlık sisteminin ağır bir yük altında olduğunu kaydetti.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Sıtma ilaçlarındaki eksikliğe dikkat çeken Salih, uluslararası sağlık kuruluşlarına bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için acil müdahale çağrısında bulundu. İlaçların kent çevresindeki sağlık merkezlerine ulaştırılmasının El Cuneyna Hastanesi üzerindeki yoğunluğu azaltabileceğini ifade etti.

SİVRİSİNEKLE MÜCADELE İÇİN ÜÇ GÜNLÜK KAMPANYA

Batı Darfur’da sıtmanın yayılmasını önlemek amacıyla üç gün sürecek sivrisinekle mücadele kampanyası başlatıldı. El Cuneyna kent merkezini de kapsayan çalışmayla sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve sağlık kuruluşlarının üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar, çok sayıda kişinin yerinden edilmesine yol açtı. El Cuneyna’da da çatışmalar nedeniyle yerinden edilenler bulunuyor.