Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya, Isparta ve Burdur'dan yılın ilk 4 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,85 artarak 1 milyar doları aştığını söyledi.

Can, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bölge ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla bu yıl bölge ihracatının daha iyi olduğunu dile getiren Can, "1664 firmamız, 160 ülke ve bölgeye 1 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 3,85'lik bir artış oldu." dedi.

Can, en fazla dış satımın yaş meyve sebze sektörünce yapıldığını belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ihracatının yüzde 12,76 artışla 366 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Can, bölge ihracatının yaklaşık yüzde 37'sine yaş meyve sebze sektörünün imza attığını ifade etti.

İkinci sırada maden ve metaller sektörünün yer aldığını dile getiren Can, bu sektörün dış satımının yıllık bazda yüzde 2,23 artarak 154 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Ürün bazında ise 4 aylık dönemde ihracat şampiyonunun biber olduğunu belirten Can, biberin ardından domatesin geldiğini ifade etti.

Can, ihracatta en önemli pazarın Avrupa olduğuna işaret ederek, "En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülke, ihracatımızın yüzde 75'ini oluşturmakta ve bu 20 ülkenin 9'u Avrupa Birliği ülkesi. Bölgemizden 369 ürün grubunda ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi'ni önemsediklerini dile getiren Can, hem mevcut pazarları korumaya çalıştıklarını hem de alternatif pazarlarda çalışma yaptıklarını söyledi. Can, Afrika gibi uzak pazarlara açılmayı planladıklarını belirterek, hem kilogram bazında hem de tutarda çift haneli büyümeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Mustafa Küçükyaman ve Harun Öztürk ile Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi delegeleri katıldı.