21 Mart tarihinde Yalıkavak’taki bir marinada çıkan ve büyük panik yaratan yangının ardından başlatılan enkaz kaldırma süreci tamamlandı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yangın nedeniyle ağır hasar alarak batan 7 motoryatın enkazı deniz tabanından çıkarıldı.

YATLAR TAMAMEN KÜL OLDU

Denizden çıkarılarak marina içerisindeki çekek sahasına nakledilen teknelerin son hali, yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde;

7 motoryatın da büyük oranda yandığı, teknelerin gövdelerinde telafisi mümkün olmayan hasarlar oluştuğu, Tüm yatların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.