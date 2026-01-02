Houston Polis Teşkilatı, kanalda bulunan cesetlerin farklı şekillerde hayatını kaybettiğini belirtti. Harris County Bölge Savcısı Sean Teare, KPRC'ye verdiği demeçte söylentilere son noktayı koydu.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde bataklık ve su kanallarından çıkarılan cesetlerin sayısının yükselmesi büyük endişe yarattı. Yıl boyunca bulunan ceset sayısı 34’e yükselirken, sosyal medyada “seri katil” söylentileri hızla yayıldı. Yetkililer ise iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Houston Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta bataklık bölgesindeki su kanallarının yakınında üç ceset daha bulundu. Farklı şekillerde hayatını kaybettiği belirtilen kişilere dair bilgiler, özellikle TikTok ve X platformlarında korku dolu paylaşımlara neden oldu.

Bölge sakinleri, bataklık bölgede bu kadar çok ceset bulunmasının “normal olmadığını” savunarak yetkililerden net açıklamalar istedi.

“SERİ KATİL YOK”

Harris County Bölge Savcısı Sean Teare ise söylentilere nokta koydu. KPRC’ye konuşan Teare, “Houston’da faaliyet gösteren bir seri katil olduğuna dair hiçbir işaret yok. Bu ölümlerin çok farklı nedenleri var ve hiçbirini seri katille açıklayamıyoruz” dedi. 22 ve 24 Aralık’ta bulunan cesetlere ait otopsi raporlarının henüz tamamlanmadığı da belirtildi.

Savcılık, ölümlerin büyük kısmının evsiz nüfus, ruh sağlığı sorunları ve madde bağımlılığıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Teare, “Bataklığa giren birinin çıkması çok zor. Alkol ya da madde etkisi altındaysa risk katlanıyor” diye konuştu.

KORKUTAN GEÇMİŞ TEKRAR HATIRLANDI

Adli tıp kayıtlarına göre 2017’den bu yana Houston’daki bataklık ve su kanallarından yaklaşık 200 ceset çıkarıldı. Bu vakaların yüzde 40’ında ölüm nedeni “belirsiz” olarak kayıtlara geçti. Son gelişmeler, kentin güneydoğusunda 1971-2006 yılları arasında 34 kadın ve kız çocuğunun cesetlerinin otoyol çevresine bırakıldığı karanlık dönemi yeniden gündeme getirdi.