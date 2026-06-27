Almanya'nın eski yıldızı Bastian Schweinsteiger, 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili maçı öncesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle gelen tepkilere cevap verdi.

AFRİKA FUTBOLUYLA İLGİLİ KULLANDIĞI İFADELER TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Turnuvada Alman yayın kuruluşu ARD'de yorumculuk yapan Schweinsteiger, maç öncesinde Afrika futbolunu "vahşi", "alışılmışın dışında" ve "taktik odaklı değil" sözleriyle tanımlamış, bu ifadeler büyük tartışmalara yol açmıştı.

SCHWEINSTEIGER: 'İNSANLARI DEĞİL, FUTBOLU KONUŞTUM'

ARD aracılığıyla yazılı açıklama yapan 41 yaşındaki eski futbolcu, sözlerinin yalnızca futbola yönelik bir değerlendirme olduğunu belirtti.

Schweinsteiger, "Ben futbol hakkında konuştum, insanlar hakkında değil. Bu tamamen futbol analizi. Ne eksik ne fazla. Kimseyi incitmek gibi bir niyetim kesinlikle olmadı." ifadelerini kullandı.

FİLDİŞİ SAHİLİ TEKNİK DİREKTÖRÜ FAE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Schweinsteiger'e en sert tepki ise Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae'den geldi.

Curaçao maçının ardından konuşan Fae, "Bunu duymak beni üzdü. Kendisini hem futbolcu hem de oyun bilgisi açısından her zaman çok takdir ettim. Hatta arkadaşlarım bana ona olan hayranlığım nedeniyle 'Bastian' lakabını takmıştı." dedi.

Alman efsanenin açıklamalarını eleştiren Fae, "Futbolu bu kadar iyi bilen birinin bu şekilde konuşması garip. Açık konuşmak gerekirse bu ifadeler ırkçı olarak değerlendirilebilir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.