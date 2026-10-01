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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis" soruşturmasında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için TFF tarafından gerçekleştirilecek disiplin işlemleri ve kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde koordinasyon kurulmasını talep etti.

TFF'YE YAZI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TFF'ye daha önce gönderilen yazının ayrıntıları ortaya çıktı.

10 Aralık 2025 tarihinde gönderilen yazıda, federasyon tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin devam eden adli soruşturmayı etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Bu nedenle TFF'nin gerçekleştireceği işlemler ve yapacağı açıklamalardan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon sağlaması talep edildi.

DELİLLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Başsavcılığın yazısında, soruşturma kapsamında şüpheli olabilecek kişilerin adli işlemler gerçekleştirilmeden önce kamuoyuna açıklanmasının oluşturabileceği risklere de dikkat çekildi.

Bu durumun delillerin değiştirilmesine, gizlenmesine veya yok edilmesine yol açabileceği ifade edildi. Ayrıca henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Bu gerekçelerle TFF'nin idari işlemler ve açıklamalar öncesinde Başsavcılıkla koordinasyon içinde hareket etmesi istendi.

"BAŞSAVCILIĞA BİLGİ VERİLMEDİ"

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre TFF'nin bugün kulüp yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmediği belirtildi.

Başsavcılığın daha önce yaptığı koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirildiği belirtilen sevklerin ardından konunun adli soruşturma açısından değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

SORUŞTURMAYA ETKİSİ DEĞERLENDİRİLİYOR

TFF'nin gerçekleştirdiği disiplin sevklerinin devam eden soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik yürütülebilecek adli işlemler bakımından oluşturabileceği sonuçların değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Futbolda Bahis" soruşturması kapsamındaki çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.