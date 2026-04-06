Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasında tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu’nun cezaevi koşullarına ilişkin açıklamaları üzerine kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonlarının, taraf sayısı fazla ve güvenlik riski taşıyan davalar için yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi. Duruşma salonlarının bulunduğu binada 1208 metrekarelik alanda, 3’ü erkek ve 3’ü kadınlara ait olmak üzere toplam 6 nezarethane bulunduğu, bu alanın 300 kişi kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, nezarethane bölümünde sürekli olarak 2 infaz koruma memurunun görev yaptığı, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre ise 10 ila 200 arasında jandarma personelinin görevlendirildiği kaydedildi.

Temizlik işlemlerinin cezaevi idaresince düzenli olarak yapıldığı belirtilirken, tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edildiği vurgulandı. Ayrıca yapılan değerlendirme sonucunda, duruşma saatlerine bağlı olarak tutuklulara akşam öğününde kampüs yemekhanesinden sağlanan sıcak yemek verilmesine başlandığı aktarıldı.

Öte yandan, birden fazla mahkemenin aynı kampüsteki salonları kullanması nedeniyle duruşma takvimleri, sanık sayıları ve öğle arası sürelerine bağlı olarak, ilerleyen süreçte öğle öğünlerinde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesinin planlandığı ifade edildi.