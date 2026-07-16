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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, derneğe yapılan bağışların belirlenen amaçlara ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi amacıyla uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiği bildirildi.

Başsavcılık, bilirkişi heyetinin soruşturma kapsamında tüm mali kayıtları, banka hesap hareketlerini, kişi ve şirketler arasındaki para transferlerini ile dosyada yer alan bilgi ve belgeleri ayrıntılı şekilde inceleyeceğini belirtti.

Hazırlanacak bilirkişi raporunun, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.